Незадачливые бизнесмены (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Phir Hera Pheri
Комедии, Криминал147 мин18+
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Сюжет
Разбогатевшие после спасения похищенной внучки миллионера, Бабурао, Раджу и Шьям, поселившись в прекрасном особняке, по-прежнему продолжают дружить. Но все помыслы Раджу по-прежнему связаны с приумножением собственного состояния.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.3 IMDb