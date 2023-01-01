Невидимое зло (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сын влиятельного адвоката устраивается в небольшую контору, не подозревая, что это разбудит его подавленные воспоминания, а вместе с ними — кровожадную темную силу. Независимый психологический хоррор с А�рДжеем Митти из сериала «Во все тяжкие».



Томми Олсон родился в семье известного адвоката, который с ранних лет приучал его к дисциплине и уважению. Уже совсем скоро Томми должен окончить учебу на юридическом факультете, а значит, пора думать о дальнейшей карьере. Он не хочет пользоваться связями влиятельного отца, поэтому устраивается на подработку в маленькую юридическую контору. Томми еще не сдал экзамены, так что новая начальница поручает ему изучить серию нераскрытых дел, связанных со смертью старшеклассницы Милли несколько лет назад. По мере того как Томми все глубже погружается в их тайны, его начинают терзать странные видения и провалы в памяти. Тем временем округу потрясает серия жестоких убийств, жертвами которых становятся люди из его прошлого.



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