Невидимое (фильм, 1980) смотреть онлайн

Хоррор «Невидимое» — фильм о том, как гостеприимство оборачивается смертельной ловушкой. Кино исследует тему страшных семейных тайн, скрытых за фасадом благопристойности.



Три подруги — Карен, Дженнифер и Вики — соглашаются остановиться в загородном доме странного владельца музея Эрнеста Келлера. Сначала Вики, оставшись в особняке одна, становится жертвой нападения неизвестного существа. Вскоре Карен, вернувшуюся с ярмарки, постигает та же участь. Постепенно раскрывается шокирующая правда о кровосмесительной связи Эрнеста и его сестры Вирджинии, а заодно об их взрослом сыне Малыше, которого содержат в подвале…



Фильм «Невидимое» демонстрирует, как семейные патологии могут порождать монстров буквально и метафорически. Главных героинь здесь карает невидимое зло, созданное нездоровыми отношениями.

