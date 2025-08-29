Невидимое (фильм, 1980) смотреть онлайн
О фильме
Хоррор «Невидимое» — фильм о том, как гостеприимство оборачивается смертельной ловушкой. Кино исследует тему страшных семейных тайн, скрытых за фасадом благопристойности.
Три подруги — Карен, Дженнифер и Вики — соглашаются остановиться в загородном доме странного владельца музея Эрнеста Келлера. Сначала Вики, оставшись в особняке одна, становится жертвой нападения неизвестного существа. Вскоре Карен, вернувшуюся с ярмарки, постигает та же участь. Постепенно раскрывается шокирующая правда о кровосмесительной связи Эрнеста и его сестры Вирджинии, а заодно об их взрослом сыне Малыше, которого содержат в подвале…
Фильм «Невидимое» демонстрирует, как семейные патологии могут порождать монстров буквально и метафорически. Главных героинь здесь карает невидимое зло, созданное нездоровыми отношениями.
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дэнни
Стейнманн
- СЛАктёр
Сидни
Лэссик
- ЛГАктриса
Лилия
Гольдони
- КЛАктриса
Карен
Ломм
- ББАктриса
Барбара
Бах
- СФАктёр
Стефен
Ферст
- ДБАктёр
Дуглас
Барр
- МСАктриса
Майда
Сэверн
- ЛЯАктриса
Луис
Янг
- СУСценарист
Стэн
Уинстон
- ТРСценарист
Томас
Р. Бурман
- ДССценарист
Дэнни
Стейнманн
- ЭБПродюсер
Энтони
Б. Унгер
- ДБПродюсер
Дон
Бернс
- ХГПродюсер
Ховард
Голдфарб
- МРХудожница
Мария
Ребман Казо
- ДБМонтажёр
Джонатан
Браун
- МДКомпозитор
Майкл
Дж. Льюис