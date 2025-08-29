Невидимое
Невидимое (фильм, 1980) смотреть онлайн

1980, The Unseen
Ужасы, Триллер18+

О фильме

Хоррор «Невидимое» — фильм о том, как гостеприимство оборачивается смертельной ловушкой. Кино исследует тему страшных семейных тайн, скрытых за фасадом благопристойности.

Три подруги — Карен, Дженнифер и Вики — соглашаются остановиться в загородном доме странного владельца музея Эрнеста Келлера. Сначала Вики, оставшись в особняке одна, становится жертвой нападения неизвестного существа. Вскоре Карен, вернувшуюся с ярмарки, постигает та же участь. Постепенно раскрывается шокирующая правда о кровосмесительной связи Эрнеста и его сестры Вирджинии, а заодно об их взрослом сыне Малыше, которого содержат в подвале…

Фильм «Невидимое» демонстрирует, как семейные патологии могут порождать монстров буквально и метафорически. Главных героинь здесь карает невидимое зло, созданное нездоровыми отношениями.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.3 IMDb

