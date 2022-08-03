Невеста на рождество
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Невеста на рождество

Невеста на рождество (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.02019, A Blue Ridge Mountain Christmas
Семейный82 мин18+

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О фильме

Менеджер отеля Уиллоу возвращается в свой родной город Вирджиния, чтобы помочь сестре спланировать рождественскую свадьбу в гостинице, которой когда-то владела ее семья. Там она знакомится с нынешним владельцем – отцом-одиночкой Дэвидом.

Страна
Канада
Жанр
Семейный
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb