Невероятные приключения Вима
Wink
Фильмы
Невероятные приключения Вима
2015, Apenstreken
Семейные85 мин16+
Можно купить за минуты

Невероятные приключения Вима (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Начало XX века. Вим — смелый, сообразительный и ловкий мальчик. Он мечтает ходить в школу, но ему приходится работать на фабрике. Однажды Виму удается сбежать, и он начинает новую, полную приключений жизнь. Он знакомится с цирковой обезьянкой, оказывается на удивительной ферме, где находит новых друзей. Путь к счастью полон опасностей и трудностей, но благодаря доброму сердцу, храбрости и сообразительности Виму под силу преодолеть все невзгоды.

Невероятные приключения Вима смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Нидерланды
Качество
Full HD
Жанры
Семейные

Рейтинг

5.9 IMDb