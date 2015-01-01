Невероятные приключения Вима (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Начало XX века. Вим — смелый, сообразительный и ловкий мальчик. Он мечтает ходить в школу, но ему приходится работать на фабрике. Однажды Виму удается сбежать, и он начинает новую, полную приключений жизнь. Он знакомится с цирковой обезьянкой, оказывается на удивительной ферме, где находит новых друзей. Путь к счастью полон опасностей и трудностей, но благодаря доброму сердцу, храбрости и сообразительности Виму под силу преодолеть все невзгоды.



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