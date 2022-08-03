Невероятные приключения американца в Армении (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Lost and Found in Armenia
Комедия97 мин12+
О фильме
Молодой американец Билл тяжело переживает расставание с любимой девушкой и отправляется залечивать раны в Турцию. Во время полета на воздушном шаре героя заносит в Армению, где его принимают за турецкого шпиона. Так начинаются невероятные приключения Билла с интригами, экшном и любовью.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ГКРежиссёр
Гор
Киракосян
- АСАктриса
Анджела
Сарафян
- ДКАктёр
Джейми
Кеннеди
- ДШАктёр
Дейв
Шеридан
- ББАктриса
Бобби
Беркмен
- МХАктриса
Мориса
Харба
- ВМАктёр
Вачик
Мангассариан
- СКАктёр
Сердар
Кэлсин
- МПАктёр
Микаэл
Погосян
- АКАктёр
Алекс
Калогномос
- Актёр
Грант
Тохатян
- КМСценарист
Крист
Манарян
- НКСценарист
Нарек
Капланян
- ГКСценарист
Гор
Киракосян
- ВМПродюсер
Валери
МакКэффри
- МДПродюсер
Марал
Джереджиан
- ККПродюсер
Каро
Киракосиан
- МШХудожник
Микаэль
Шарафян
- ТМХудожник
Тигран
Мкртчян
- ГКМонтажёр
Гор
Киракосян
- ФВОператор
Филип
Вандевал
- НККомпозитор
Нарек
Капланян