Невероятные приключения американца в Армении (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Lost and Found in Armenia
Комедия97 мин12+

Молодой американец Билл тяжело переживает расставание с любимой девушкой и отправляется залечивать раны в Турцию. Во время полета на воздушном шаре героя заносит в Армению, где его принимают за турецкого шпиона. Так начинаются невероятные приключения Билла с интригами, экшном и любовью.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Невероятные приключения американца в Армении»