Невероятные приключения американца в Армении (фильм, 2012) смотреть онлайн

Молодой американец Билл тяжело переживает расставание с любимой девушкой и отправляется залечивать раны в Турцию. Во время полета на воздушном шаре героя заносит в Армению, где его принимают за турецкого шпиона. Так начинаются невероятные приключения Билла с интригами, экшном и любовью.

