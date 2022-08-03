Неверная (фильм, 2005) смотреть онлайн

Неверная
2005, Bewafaa
Драма, Мелодрама147 мин12+

О фильме

Свою тайну Анджали смогла доверить лишь своей старшей сестре Арти, что она полюбила перспективного музыканта Раджа из небогатой семьи. Арти берется помочь влюбленным, но неожиданно при родах погибает. Анджали вынуждена выйти замуж за ее мужа…

Страна
Индия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
147 мин / 02:27

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
4.2 IMDb