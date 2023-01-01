Неудержимые 4 (в переводе Гоблина) (фильм, 2023) смотреть онлайн

Команда элитного спецназа предотвращает Третью мировую. «Неудержимые 4» — фильм, завершивший ностальгическую франшизу Сильвестра Сталлоне. Захватывающий боевик со звездами экшен-кино в правильном переводе Гоблина только на Wink.



В Ливии неспокойно: торговец оружием Суарто Рахмат вместе с группой террористов вот-вот добудет ядерные детонаторы, которые позволят его боссу, загадочному злодею по кличке Оцелот, начать Третью мировую войну. Чтобы остановить их, агент Марш отправляет в Ливию отряд Неудержимых, возглавляемый Ли Кристмасом. Однако Кристмас отклоняется от плана, что приводит к провалу операции и серьезным потерям. Марш отстраняет Ли от дел, и на освободившееся место приходит Джина, его бывшая девушка, а с ней — новые и амбициозные оперативники. Им предстоит отправиться в Южно-Китайское море, чтобы остановить Оцелота раз и навсегда. Однако и Кристмас не собирается оставаться в стороне.



Сумеют ли новые участники показать себя лучше старичков, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Неудержимые 4» (2023). Боевик, к актерскому ансамблю которого присоединились Меган Фокс, Тони Джа и 50 Cent, доступен на Wink в переводе Гоблина.





Неудержимые 4 (в переводе Гоблина) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.