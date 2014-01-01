Неудержимые 3 (в переводе Гоблина) (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Команда ветеранов-наемников во главе с Барни Россом сталкивается с опасным врагом из прошлого. Получить свою дозу экшена позволит фильм «Неудержимые 3». Актеры Голливуда Джейсон Стэйтем, Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер и другие вновь собираются вместе, чтобы дать отпор плохим парням. В роли злодея — Мел Гибсон.



Команда «Неудержимых» снова в деле! На этот раз им предстоит столкнуться с коварным торговцем оружием Стоунбэнксом, который когда-то был своим, но теперь жаждет мести. Когда Стоунбэнкс начинает охоту на старых товарищей, Барни Росс собирает новую команду, включая молодых и дерзких бойцов, умеющих обращаться с новыми технологиями. Погони, взрывы и рукопашные схватки, — все это ждет отряд при выполнении миссии.



Смогут ли ветераны переиграть бывшего соратника, знающего их слабые места? Звездный состав, безумные трюки, жесткие диалоги ждут вас в этом адреналиновом блокбастере — «Неудержимые 3», фильм 2014 года, смотреть в переводе Гоблина можно эксклюзивно на Wink.



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