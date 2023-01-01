Неудержимые 2 (в переводе Гоблина) (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Отряд лучших в мире наемников в исполнении звезд брутальных боевиков отправляется на новое задание в сиквеле ностальгической франшизы Сильвестра Сталлоне. На Wink — в правильном переводе Гоблина.



После очередной операции в Непале команда Неудержимых возвращается в Нью-Йо�рк, где планирует отдохнуть и набраться сил. Снайпер Билли Тиммонс рассказывает лидеру группы Барни Россу, что собирается бросить опасное дело и проводить больше времени со своей возлюбленной Софией. Однако перед этим Неудержимые отправляются в Албанию, где им поручено добыть кейс из сейфа, расположенного на сбитом самолете. Там наемники сталкиваются со своими конкурентами под предводительством Жана Вилена, известного своими жестокими методами. В противостоянии погибает Билли, и теперь его оставшиеся в живых товарищи хотят только одного — отомстить.



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