Экшн-триллер с Винни Джонсом в роли неуравновешенного криминального босса, пытающегося вернуть деньги и беременную жену. Преступник, известный лишь по прозвищу Вор, наконец проворачивает свое самое крупное ограбление: он похищает крупную сумму у Темпла, крупного игрока в наркобизнесе, внушающего страх своим врагам. Вор угоняет автомобиль у одного из прихвостней Темпла, но в багажнике оказывается неожиданный груз – жена наркобарона Миа, ждущая от него ребенка. За ней охотится Француз, наемный убийца, посланный ее мужем. Вор, следуя своим моральным принципам, берется помочь Мие сбежать. Смогут ли они ускользнуть от преследования разъяренного главаря бандитов – узнаете из фильма 2022 года «Неубиваемый», который можно посмотреть онлайн на Wink.

