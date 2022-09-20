Неубиваемый (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Экшн-триллер с Винни Джонсом в роли неуравновешенного криминального босса, пытающегося вернуть деньги и беременную жену. Преступник, известный лишь по прозвищу Вор, наконец проворачивает свое самое крупное ограбление: он похищает крупную сумму у Темпла, крупного игрока в наркобизнесе, внушающего страх своим врагам. Вор угоняет автомобиль у одного из прихвостней Темпла, но в багажнике оказывается неожиданный груз – жена наркобарона Миа, ждущая от него ребенка. За ней охотится Француз, наемный убийца, посланный ее мужем. Вор, следуя своим моральным принципам, берется помочь Мие сбежать. Смогут ли они ускользнуть от преследования разъяренного главаря бандитов – узнаете из фильма 2022 года «Неубиваемый», который можно посмотреть онлайн на Wink.
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джеймс
Клэйтон
- Актёр
Винни
Джонс
- ЛЛАктриса
Лина
Лекомпт
- ФГАктёр
Филип
Грэйнджер
- ДКАктёр
Джеймс
Клэйтон
- ГЭАктёр
Гленн
Эннис
- ЛТАктриса
Лори
Триоло
- ЖКАктёр
Жанвье
Катабарва
- БААктёр
Блейн
Андерсон
- КБСценарист
Купер
Бибо
- ДМСценарист
Дэнни
Мак
- ДКСценарист
Джеймс
Клэйтон
- МППродюсер
Марк
Пети
- ДКПродюсер
Джеймс
Клэйтон
- РЭПродюсер
Райан
Эннис
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ЕЖАктёр дубляжа
Егор
Жирнов
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ЗСМонтажёр
Зак
Стил
- РПОператор
Райан
Пети