Нетландия
Wink
Фильмы
Нетландия

Нетландия (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Neverland
Фэнтези, Драма18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В сказочную страну есть черный ход, где за кулисами те же герои продолжают представление непрофессионально - откровеннее, неувереннее и жестче.

Страна
США
Жанр
Драма, Фэнтези

Рейтинг

4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нетландия»