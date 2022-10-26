Несвятой Николас
Wink
Фильмы
Несвятой Николас
5.22016, Saint Nicholas
Триллер, Криминал64 мин18+

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Несвятой Николас (фильм, 2016) смотреть онлайн

О фильме

В последние дни Второй Мировой секретный эксперимент по созданию специальных акул-убийц был закрыт и уничтожен. Но как выяснилось 60 лет спустя, эти твари спокойно пережили все катаклизмы, и вот-вот обрушатся на ближайшие побережья, чтобы сеять там панику и смерть. Главная проблема в том, как их уничтожить, ведь, по сути, они давно уже мертвы.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
5.7 IMDb