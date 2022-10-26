Несвятой Николас (фильм, 2016) смотреть онлайн

В последние дни Второй Мировой секретный эксперимент по созданию специальных акул-убийц был закрыт и уничтожен. Но как выяснилось 60 лет спустя, эти твари спокойно пережили все катаклизмы, и вот-вот обрушатся на ближайшие побережья, чтобы сеять там панику и смерть. Главная проблема в том, как их уничтожить, ведь, по сути, они давно уже мертвы.



