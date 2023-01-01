Неспящие в Сиэттле (фильм, 1993) смотреть онлайн

Сюжет

Поздней ночью радио доносит голос маленького ребенка, который ищет маму. Сотни женщин со всей страны откликаются на этот зов, и только одна из них понимает — отец ребенка и она — предназначены друг для друга, пусть даже между ними сотни миль. И не беда, что она обручена, а ее новый избранник еще не знает о ней. Его единственная и далекая ждет и ищет его, влюбившись с первого звука его голоса.



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