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Неразлучные

Неразлучные (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Alone
Ужасы114 мин18+

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О фильме

Сиамские близнецы Анджана и Санджана дали клятву, что всегда будут вместе и никакая сила в мире не сможет их разлучить. Однако обстоятельства складываются иначе, одна из сестер загадочным образом погибает…

Страна
Индия
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
3.8 IMDb