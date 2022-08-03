Неправильные копы (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Wrong Cops
Комедия, Криминал79 мин18+
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О фильме
Дюк — продажный коп-меломан. Торгует легкими наркотиками и пугает жителей Лос-Анджелеса. Среди его коллег в участке — сексуально озабоченный офицер, блондинка-шантажистка, семьянин с сомнительным прошлым и одноглазый маргинал, мечтающий о карьере техно-музыканта.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- КДРежиссёр
Кантен
Дюпьё
- МБАктёр
Марк
Бёрнэм
- ЭЖАктёр
Эрик
Жюдор
- АБАктриса
Агнес
Брукнер
- КФАктёр
Курт
Фуллер
- Актёр
Стив
Хоуи
- СЛАктёр
Стив
Литтл
- ММАктёр
Мэрилин
Мэнсон
- АМАктриса
Арден
Майрин
- ЭРАктёр
Эрик
Робертс
- ЭВАктёр
Эрик
Верхейм
- КДСценарист
Кантен
Дюпьё
- ГБПродюсер
Грегори
Бернард
- ЗБХудожник
Зак
Бэнгма
- КДМонтажёр
Кантен
Дюпьё
- КДОператор
Кантен
Дюпьё
- КДКомпозитор
Кантен
Дюпьё