Дюк — продажный коп-меломан. Торгует легкими наркотиками и пугает жителей Лос-Анджелеса. Среди его коллег в участке — сексуально озабоченный офицер, блондинка-шантажистка, семьянин с сомнительным прошлым и одноглазый маргинал, мечтающий о карьере техно-музыканта.

