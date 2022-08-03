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Неправильные копы

Неправильные копы (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Wrong Cops
Комедия, Криминал79 мин18+

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О фильме

Дюк — продажный коп-меломан. Торгует легкими наркотиками и пугает жителей Лос-Анджелеса. Среди его коллег в участке — сексуально озабоченный офицер, блондинка-шантажистка, семьянин с сомнительным прошлым и одноглазый маргинал, мечтающий о карьере техно-музыканта.

Страна
Россия, Франция
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb