Неопровержимое доказательство (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Автокатастрофа не позволяет Жанин, всемирно известному астрофизику, выступить с противоречивой лекцией о своих открытиях. Несчастный случай ставит Жанин на перекресток сознания и подсознания, между коматозным состоянием и бодрствованием, когда она борется за жизнь. Но её разум, скользящий между двумя реальностями, продолжает свои поиски истины. Для мужа Жанин и других людей немыслимо принять неопровержимые доказательства, которые она представляет, – что мы одиноки во вселенной, что ни одно божество не слышит и не отвечает на наши молитвы и не наказывает за наши грехи, что человечество полностью является продуктом случайных событий, и что наши страдания, более того, наша жизнь являются чем-то совершенно бессмысленным.



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