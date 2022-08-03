Необыкновенный город (фильм, 1962) смотреть онлайн
8.51962, Необыкновенный город
Комедия, Приключения63 мин18+
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О фильме
Авантюрист с говорящей фамилией Облапошкин попадает в фантастический город из фантазий знаменитого дрессировщика Владимира Дурова. Это удивительное место населено животными, причем их поведение и образ жизни ничем не отличаются от человеческих. Облапошкин, конечно же, немедленно старается извлечь выгоду из создавшейся ситуации. Но звериное чутье еще никто не отменял…
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоSD
Время63 мин / 01:03
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb