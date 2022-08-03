Необыкновенный город
Wink
Фильмы
Необыкновенный город

Необыкновенный город (фильм, 1962) смотреть онлайн

8.51962, Необыкновенный город
Комедия, Приключения63 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Авантюрист с говорящей фамилией Облапошкин попадает в фантастический город из фантазий знаменитого дрессировщика Владимира Дурова. Это удивительное место населено животными, причем их поведение и образ жизни ничем не отличаются от человеческих. Облапошкин, конечно же, немедленно старается извлечь выгоду из создавшейся ситуации. Но звериное чутье еще никто не отменял…

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb