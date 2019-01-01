Необычайная обыденность
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Необычайная обыденность

Необычайная обыденность (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

6.52019, The Extraordinary Ordinary
Драмы90 мин18+

Сюжет

Эрика переезжает из Нью-Йорка в Южную Калифорнию, чтобы начать новую жизнь и учиться фотографии. Кроме того, она хочет завершить творческий проект, посвященный ее школьному травматическому опыту. Эрика находит поддержку в лице новых друзей, Бьянки и Алекса, которые тоже пытаются справиться со своими психологическими проблемами. Ситуацию осложняют отношения с родителями, у которых разные представления, как Эрике нужно устраивать свою жизнь.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.3 IMDb