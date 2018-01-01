Wink
Детям
Немухинские музыканты
Актёры и съёмочная группа фильма «Немухинские музыканты»

Актёры и съёмочная группа фильма «Немухинские музыканты»

Режиссёры

Вадим Курчевский

Вадим Курчевский

Режиссёр

Актёры

Василий Ливанов

Василий Ливанов

Актёр
Алексей Консовский

Алексей Консовский

Актёр
Ольга Громова

Ольга Громова

Актриса

Сценаристы

Вениамин Каверин

Вениамин Каверин

Сценарист

Художники

Теодор Тэжик

Теодор Тэжик

Художник
Ирина Ленникова

Ирина Ленникова

Художница

Монтажёры

Надежда Трещёва

Надежда Трещёва

Монтажёр

Операторы

Александр Жуковский

Александр Жуковский

Оператор

Композиторы

Михаил Меерович

Михаил Меерович

Композитор