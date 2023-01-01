Немая жизнь: История женщины в черном (2024) смотреть онлайн

Сюжет

Загадочная женщина приходит на могилу секс-символа немого кино и рассказывает историю его жизни, тесно переплетенную с ее собственной. Ретродрама «Немая жизнь» — фильм, вдохновленный кинозвездой Рудольфо Валентино, с участием Изабеллы Росселлини.



Город грез, оживших на большом экране, хранит немало тайн о тех, кто когда-то были его звездами. Эта скорбная память Голливуда, полная блестящих имен и трагических судеб, лишь отчасти сохранена на кладбище Hollywood Forever. Чтобы рассказать о великих деятелях старого кино там как раз и собралась одна съемочная группа. Однако работу кинематографистов прерывает незнакомка в черной вуали, которая пришла возложить красную розу на могилу самого популярного актера старого Голливуда. Его звали Рудольфо Валентино. Женщины сходили по нему с ума, а его смерть всколыхнула страну, вызвав истерию фанатов. Именно о Валентино таинственная поклонница и расскажет историю, которую держала в секрете 70 лет.



Каким Рудольфо Валентино предстает в глазах возлюбленной? О роковом красавце эпохи немого кино расскажет фильм «Немая жизнь» (2023), смотреть который можно на видеосервисе Wink.



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