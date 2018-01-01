Wink
Некуда бежать
Актёры и съёмочная группа фильма «Некуда бежать»

Актёры и съёмочная группа фильма «Некуда бежать»

Режиссёры

Адам Аллека

Adam Alleca
Режиссёр

Актёры

Томас Джейн

Thomas Jane
АктёрCarter
Лоренс Фишбёрн

Laurence Fishburne
АктёрSade
Элла Бэллентайн

Ella Ballentine
АктрисаBird
Тед Атертон

Ted Atherton
АктёрThe Priest (в титрах: Tim Atherton)
Джоанна Дуглас

Joanna Douglas
АктрисаMara
Джим Уотсон

Jim Watson
АктёрOfficer Baker
Джон Тенч

John Tench
АктёрRoger
Лаура ДеКартере

Laura de Carteret
АктрисаWoman
Мэллани Хьюберт

Mellanie Hubert
АктрисаCourtney Jane
Дарси Рой

Darcy Roy
АктёрBodyguard

Сценаристы

Адам Аллека

Adam Alleca
Сценарист

Продюсеры

Тоув Кристенсен

Tove Christensen
Продюсер
Ли Клэй

Lee Clay
Продюсер

Художники

Тон Паскаль

Ton Pascal
Художник
Кит Баузер

Keith Bowser
Художник

Операторы

Зоран Попович

Zoran Popovic
Оператор

Композиторы

Остин Уинтори

Austin Wintory
Композитор