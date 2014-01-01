Нехожеными тропами Ингушетии
Wink
Фильмы
Нехожеными тропами Ингушетии

Нехожеными тропами Ингушетии (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.22014, Нехожеными тропами Ингушетии
Документальные27 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Захватывающая дух экскурсия по главным достопримечательностям Игушетии — как горным, так и расположенным в черте городов.

Еще несколько десятилетий назад одна из самых маленьких республик на территории Российской Федерации была почти недоступна для туристов, но сейчас все желающие могут полюбоваться на уникальную архитектуру и культуру ингушей. Традиционно наиболее популярными у путешественников были местные горы, где до сих пор можно увидеть знаменитые башни, стоящие здесь уже больше 4 тысяч лет. Отправьтесь вместе с командой фильма на прогулку по Джейрахско-Ассинскому историко-архитектурному музею-заповеднику, где время течет иначе, а после посетите Магас — новую столицу республики, впитавшую в себя все многообразие ее культуры.

Незабываемые виды и интереснейшие факты из истории ждут вас в фильме «Нехоженными тропами Ингушетии» 2014 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Нехожеными тропами Ингушетии смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг