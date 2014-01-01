Нехожеными тропами Ингушетии (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Захватывающая дух экскурсия по главным достопримечательностям Игушетии — как горным, так и расположенным в черте городов.



Еще несколько десятилетий назад одна из самых маленьких республик на территории Российской Федерации была почти недоступна для туристов, но сейчас �все желающие могут полюбоваться на уникальную архитектуру и культуру ингушей. Традиционно наиболее популярными у путешественников были местные горы, где до сих пор можно увидеть знаменитые башни, стоящие здесь уже больше 4 тысяч лет. Отправьтесь вместе с командой фильма на прогулку по Джейрахско-Ассинскому историко-архитектурному музею-заповеднику, где время течет иначе, а после посетите Магас — новую столицу республики, впитавшую в себя все многообразие ее культуры.



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