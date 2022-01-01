6.82022, Con chi viaggi
Комедии70 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Неидеальные попутчики (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Роуд-муви о четырех незнакомцах, по ошибке устроивших поездку в одной машине через приложение. Паоло — водитель, пользующийся сервисом совместных поездок. Он рассчитывал, что в очередном автопутешествии �его будет сопровождать единственная попутчица Элиза, но где-то на этапе регистрации произошла ошибка, поэтому к ним присоединяются Анна и Мишель. Вместе им предстоит доехать из Рима до Губбио и многое узнать о себе.
Неидеальные попутчики смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- МДАктриса
Микела
Де Росси
- АМАктриса
Алессандра
Мастронарди
- ППАктёр
Паскуале
Петроло
- ФРАктёр
Фабио
Ровацци
- ППСценарист
Паскуале
Петроло
- АОПродюсер
Андреа
Оккипинти
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- АПАктриса дубляжа
Анастасия
Пьянова
- НИХудожница
Ноэми
Интино
- ФЧКомпозитор
Франческо
Черази