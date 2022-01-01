Неидеальные попутчики
Wink
Фильмы
Неидеальные попутчики
6.82022, Con chi viaggi
Комедии70 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Неидеальные попутчики (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Роуд-муви о четырех незнакомцах, по ошибке устроивших поездку в одной машине через приложение. Паоло — водитель, пользующийся сервисом совместных поездок. Он рассчитывал, что в очередном автопутешествии его будет сопровождать единственная попутчица Элиза, но где-то на этапе регистрации произошла ошибка, поэтому к ним присоединяются Анна и Мишель. Вместе им предстоит доехать из Рима до Губбио и многое узнать о себе.

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Информация

Страна
Италия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неидеальные попутчики»

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