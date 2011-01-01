Недетские игры
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Недетские игры

Недетские игры (фильм, 2011) смотреть онлайн

5.52011, Come Out and Play
Триллеры, Ужасы83 мин18+

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Сюжет

Молодая супружеская пара, Бет и Фрэнсис, находясь в отпуске, отправляются на красивый, но очень отдаленный остров. Бет беременна, и молодожены хотят насладиться последним своим совместным отдыхом перед рождением ребенка. По прибытии они замечают, что, несмотря на огромное количество местных детей, взрослые здесь практически отсутствуют. Первоначально они списывают этот факт на недавно прошедший фестиваль, но очень скоро понимают, что есть другое, более зловещее всему объяснение. И теперь они оба должны противостоять террору и принимать опасные и сложные решения, чтобы попытаться убраться с этого острова живыми.

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Информация

Страна
Мексика
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
4.7 IMDb