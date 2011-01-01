Недетские игры (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Молодая супружеская пара, Бет и Фрэнсис, находясь в отпуске, отправляются на красивый, но очень отдаленный остров. Бет беременна, и молодожены хотят насладиться последним своим совместным отдыхом перед рождением ребенка. По прибытии они замечают, что, несмотря на огромное количество местных �детей, взрослые здесь практически отсутствуют. Первоначально они списывают этот факт на недавно прошедший фестиваль, но очень скоро понимают, что есть другое, более зловещее всему объяснение. И теперь они оба должны противостоять террору и принимать опасные и сложные решения, чтобы попытаться убраться с этого острова живыми.



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