Нед Келли (фильм, 1970) смотреть онлайн
1970, Ned Kelly
Драмы99 мин12+
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О фильме
Выходец из бедной семьи ирландских эмигрантов, сосланных в Австралию, Келли испытал на своей шкуре несправедливость колониальных властей и жесткость полицейских. За поимку Неда Келли назначена награда в 8 тысяч фунтов, но разбойников поймать не так просто.
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СтранаВеликобритания
ЖанрДрамы
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ТРРежиссёр
Тони
Ричардсон
- Актёр
Мик
Джаггер
- ККАктриса
Кларисса
Кайе-Мейсон
- ММАктёр
Марк
МакМанус
- КГАктёр
Кен
Гудлет
- ФТАктёр
Фрэнк
Тринг
- ББАктёр
Брюс
Бэрри
- ТБАктёр
Тони
Бэзелл
- АБАктёр
Аллен
Бикфорд
- РБАктёр
Роберт
Брюнинг
- АКАктёр
Александр
Канн
- ТРСценарист
Тони
Ричардсон
- ЙДСценарист
Йен
Джонс
- АБСценарист
Александр
Бузо
- ЭСХудожник
Эндрю
Сандерс
- ЖХХудожница
Жослин
Херберт
- ЧРМонтажёр
Чарльз
Риис
- ДФОператор
Джерри
Фишер
- ШСКомпозитор
Шел
Силверстин