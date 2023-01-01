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Нед Келли

Нед Келли (фильм, 1970) смотреть онлайн

1970, Ned Kelly
Драмы99 мин12+

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О фильме

Выходец из бедной семьи ирландских эмигрантов, сосланных в Австралию, Келли испытал на своей шкуре несправедливость колониальных властей и жесткость полицейских. За поимку Неда Келли назначена награда в 8 тысяч фунтов, но разбойников поймать не так просто.

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Страна
Великобритания
Жанр
Драмы
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нед Келли»