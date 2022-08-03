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Не забывай меня

Не забывай меня (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Forget Me Not
Ужасы, Приключения98 мин16+

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О фильме

Школьница Сэнди Чэннинг намерена с удовольствием провести выходные, но неожиданно один за другим начинают исчезать ее друзья. Оказывается, все вместе они ненароком «разбудили» мстительный дух некоей погибшей много лет назад девочки. Сэнди придется раскрыть мрачную тайну своего прошлого… пока еще не поздно.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Приключения, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не забывай меня»