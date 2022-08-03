Не забывай меня (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Forget Me Not
Ужасы, Приключения98 мин16+
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О фильме
Школьница Сэнди Чэннинг намерена с удовольствием провести выходные, но неожиданно один за другим начинают исчезать ее друзья. Оказывается, все вместе они ненароком «разбудили» мстительный дух некоей погибшей много лет назад девочки. Сэнди придется раскрыть мрачную тайну своего прошлого… пока еще не поздно.
СтранаСША
ЖанрУжасы, Приключения, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ТОРежиссёр
Тайлер
Оливер
- КШАктриса
Карли
Шредер
- КЛАктёр
Коди
Линли
- МААктёр
Мика
Алберти
- БГАктриса
Бри
Гэбриэлль
- ДМАктриса
Джиллиан
Мюррэй
- ЗЭАктёр
Закэри
Эйбл
- ШУАктёр
Шон
Уинг
- ХБАктриса
Хлоя
Бриджес
- БРАктриса
Бриттани
Рени Финэмор
- Актриса
Белла
Торн
- ДШСценарист
Джемисон
Штерн
- ТОСценарист
Тайлер
Оливер
- ТОПродюсер
Тайлер
Оливер
- ДШПродюсер
Джемисон
Штерн
- СХПродюсер
Санфорд
Хэмптон
- РИМонтажёр
Раду
Ион
- ЭККомпозитор
Элиа
Кмирал