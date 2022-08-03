Школьница Сэнди Чэннинг намерена с удовольствием провести выходные, но неожиданно один за другим начинают исчезать ее друзья. Оказывается, все вместе они ненароком «разбудили» мстительный дух некоей погибшей много лет назад девочки. Сэнди придется раскрыть мрачную тайну своего прошлого… пока еще не поздно.

