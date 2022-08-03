Не вижу смерти
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Не вижу смерти

Не вижу смерти (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

5.92019, Blind
Ужасы, Драма84 мин18+

О фильме

Ослепнув после неудачной операции по коррекции зрения, бывшая кинозвезда пытается смириться с новой жизнью во тьме. Еe дни в особняке на Голливудских холмах разбавлены общением с подругой Софией и новым поклонником Люком, но скоре за ней начинают следить ещe чьи-то глаза.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не вижу смерти»