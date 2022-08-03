Не вижу смерти (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Ослепнув после неудачной операции по коррекции зрения, бывшая кинозвезда пытается смириться с новой жизнью во тьме. Еe дни в особняке на Голливудских холмах разбавлены общением с подругой Софией и новым поклонником Люком, но скоре за ней начинают следить ещe чьи-то глаза.

