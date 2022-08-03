Не вижу смерти (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
5.92019, Blind
Ужасы, Драма84 мин18+
О фильме
Ослепнув после неудачной операции по коррекции зрения, бывшая кинозвезда пытается смириться с новой жизнью во тьме. Еe дни в особняке на Голливудских холмах разбавлены общением с подругой Софией и новым поклонником Люком, но скоре за ней начинают следить ещe чьи-то глаза.
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
3.5 IMDb
- МВРежиссёр
Марсель
Вальц
- КУАктриса
Кэролайн
Уильямс
- ТГАктёр
Тайлер
Галлант
- ДРАктёр
Джед
Роуэн
- ТХАктёр
Томас
Хейли
- БКАктёр
Бен
Каплан
- ДГАктриса
Джессика
Галетти
- ШДАктриса
Шери
Дэвис
- ККАктёр
Кевин
Купер
- МСАктёр
Майкл
Ст. Майклс
- ДНСценарист
Джо
Неттер
- ИБПродюсер
Иван
Бернард Грушка
- РВПродюсер
Рюдигер
В. Кюммерле
- РЛПродюсер
Роберт
Лукас
- АДПродюсер
Аманда
Джой Маршалл
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- КБМонтажёр
Кай
Богацки
- КФКомпозитор
Клаус
Фройндер