Не угаснет надежда
Актёры и съёмочная группа фильма «Не угаснет надежда»

Режиссёры

Джей Си Чендор

J.C. Chandor
Режиссёр

Актёры

Роберт Редфорд

Robert Redford
АктёрOur Man

Сценаристы

Джей Си Чендор

J.C. Chandor
Сценарист

Продюсеры

Нил Додсон

Neal Dodson
Продюсер
Анна Герб

Anna Gerb
Продюсер
Джастин Наппи

Justin Nappi
Продюсер
Тедди Шварцман

Teddy Schwarzman
Продюсер

Актёры дубляжа

Василий Дахненко

Актёр дубляжа

Операторы

Фрэнк Дж. ДеМарко

Frank G. DeMarco
Оператор
Питер Дзуккарини

Peter Zuccarini
Оператор

Композиторы

Алекс Эберт

Alex Ebert
Композитор