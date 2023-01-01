Не смотри туда (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Жуткий манекен убивает любого, кто на него взглянет. Кровавый хоррор, вдохновленный «Оно» Дэвида Роберта Митчелла.



Автомобильная катастрофа делит жизнь девушки по имени Фрэнки на до и после. Она уверена, что эта авария была неслучайной. Фрэнки винит во всем отвратительное существо в виде манекена, которое теперь следует за ней по пятам. Девушка делится с друзьями этой историей, но они не верят ей. Однако вскоре монстр приходит и к ним. Один за другим друзья Фрэнки начинают погибать при страшных обстоятельствах. Достаточно лишь раз столкнуться взглядом с чудовищем, чтобы умереть. Но Фрэнки продолжает бороться. Чтобы победить зло, ей нужно разгадать его тайну.



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