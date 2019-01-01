Не отвечай (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Школьница Челси знакомится в интернете с загадочным человеком с ником VRCowboy. Она договаривается встретиться с ним на вечеринке в честь Хэллоуина в костюме зомби-чирлидерши. Этим вечером новый знакомый спаивает Челси. Просыпается она прикованная цепью в неизвестном подвале. Вместе с ней еще три девушки. Хозяин дома называет всех четверых Сэйди - в память о чирлидерше, которая когда-то его отвергла. Несмотря на свое положение, не все из них стремятся сбежать.



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