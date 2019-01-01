Не отвечай (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Школьница Челси знакомится в интернете с загадочным человеком с ником VRCowboy. Она договаривается встретиться с ним на вечеринке в честь Хэллоуина в костюме зомби-чирлидерши. Этим вечером новый знакомый спаивает Челси. Просыпается она прикованная цепью в неизвестном подвале. Вместе с ней еще три девушки. Хозяин дома называет всех четверых Сэйди - в память о чирлидерше, которая когда-то его отвергла. Несмотря на свое положение, не все из них стремятся сбежать.
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Информация
Рейтинг
4.5 IMDb
- ДУРежиссёр
Дэниел
Уолтос
- УУРежиссёр
Уолтер
Уолтос
- АЭАктриса
Аманда
Экьюри
- Актёр
Джексон
Рэтбоун
- КМАктриса
Керри
Меддерс
- ЭВАктриса
Элиз
Вагнер Лутман
- ЭФАктриса
Эшли
Фусс
- ИМАктриса
Ивон
Миллан
- КХАктриса
Кортни
Хенгелер
- НЛАктриса
Никки
Ли
- СКАктриса
Саванна
Кенник
- КУАктёр
Каррен
Уолтерс
- ДУСценарист
Дэниел
Уолтос
- УУСценарист
Уолтер
Уолтос
- ИМПродюсер
Ивон
Миллан
- ДУПродюсер
Дэниел
Уолтос
- НППродюсер
Николас
Пол Ибарра
- ДМХудожница
Дэни
Мэннинг
- ЖЛОператор
Жан-Мишель
Лосада
- БЛКомпозитор
Бен
Ловетт