Не отвечай
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Не отвечай
7.32019, Do Not Reply
Ужасы, Триллеры94 мин18+

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Не отвечай (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Школьница Челси знакомится в интернете с загадочным человеком с ником VRCowboy. Она договаривается встретиться с ним на вечеринке в честь Хэллоуина в костюме зомби-чирлидерши. Этим вечером новый знакомый спаивает Челси. Просыпается она прикованная цепью в неизвестном подвале. Вместе с ней еще три девушки. Хозяин дома называет всех четверых Сэйди - в память о чирлидерше, которая когда-то его отвергла. Несмотря на свое положение, не все из них стремятся сбежать.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не отвечай»

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