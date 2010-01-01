Не исчезай (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.32010, Don't Fade Away
Драмы85 мин18+
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Сюжет
Когда ты молод и умён, кажется, что твои возможности безграничные. Оставив отчий дом, Джексон Уайт сбежал в Лос-Анджелес и достаточно быстро стал успешным музыкальным менеджером, заработав и деньги и статус. Но, только оказавшись на грани разорения, Джексон вспомнил о родном доме. Он будет вынужден вернуться в свою Северную Каролину, чтобы ухаживать за умирающим отцом, ему придётся встретиться с обиженными им друзьями и девушкой, которую он когда-то оставил.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
4.9 IMDb