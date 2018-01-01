Не игра (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Сюжет фильма рассказывает о молодом амбициозном программисте Алексее Кузьменкове, который, несмотря на отсрочку, идет в армию, чтобы лучше узнать о военных порядках и устройстве боевой техники для создания компьютерной игры. Однако, проходя службу, Алексей делает полную «перезагрузку» всей своей жизни. Он расстается с иллюзиями в отношении легких побед и быстрых достижений, преодолевает собственные слабости и соблазны, встречает надежных и верных друзей, становится настоящим мужчиной и открывает новые перспективы собственной жизни.
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДСРежиссёр
Денис
Скворцов
- ППАктёр
Павел
Павлють
- НЛАктёр
Никита
Лубенько
- БШАктёр
Борис
Шумилин
- ДБАктёр
Денис
Барановский
- ТЯАктриса
Татьяна
Янкевич
- ЭДАктёр
Эльдар
Данильчик
- СААктриса
Светлана
Аникей
- АЕАктёр
Александр
Ефремов
- АЖАктёр
Антон
Жуков
- АБАктриса
Анна
Богдан
- ЕАСценарист
Евгений
Амельченко
- КГСценарист
Константин
Гагарин
- ДНСценарист
Денис
Нупрейчик
- ВБОператор
Виктор
Бондарович