Не игра
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Не игра

Не игра (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.12018, Не игра
Драмы95 мин12+

Сюжет

Сюжет фильма рассказывает о молодом амбициозном программисте Алексее Кузьменкове, который, несмотря на отсрочку, идет в армию, чтобы лучше узнать о военных порядках и устройстве боевой техники для создания компьютерной игры. Однако, проходя службу, Алексей делает полную «перезагрузку» всей своей жизни. Он расстается с иллюзиями в отношении легких побед и быстрых достижений, преодолевает собственные слабости и соблазны, встречает надежных и верных друзей, становится настоящим мужчиной и открывает новые перспективы собственной жизни.

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Информация

Страна
Беларусь
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
7.0 IMDb