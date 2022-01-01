Не дыши: Начало (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Стивен Лэнг в триллере о заблудившемся в лесу молодом человеке, который пытается найти убежище в доме сурового старика. В неприглядной хижине посреди леса просыпается пожилой мужчина. Он одинок и живет с собакой, которая снова куда-то убежала. Раздается стук в дверь: на пороге — Джо, вежливый �парень, утверждающий, что он наткнулся на его дом случайно, заплутав по дороге. Не выпуская из рук дробовик, старик пускает незваного гостя к себе. Это знакомство не закончится мирно — наблюдать за отношениями героев можно, если смотреть фильм 2022 года «Не дыши.



Не дыши: Начало смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.