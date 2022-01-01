Не дыши: Начало (фильм, 2022) смотреть онлайн
5.22022, Old Man
Триллеры93 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Стивен Лэнг в триллере о заблудившемся в лесу молодом человеке, который пытается найти убежище в доме сурового старика. В неприглядной хижине посреди леса просыпается пожилой мужчина. Он одинок и живет с собакой, которая снова куда-то убежала. Раздается стук в дверь: на пороге — Джо, вежливый �парень, утверждающий, что он наткнулся на его дом случайно, заплутав по дороге. Не выпуская из рук дробовик, старик пускает незваного гостя к себе. Это знакомство не закончится мирно — наблюдать за отношениями героев можно, если смотреть фильм 2022 года «Не дыши.
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Информация
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ЛМРежиссёр
Лаки
Макки
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- МСАктёр
Марк
Сентер
- ПДАктёр
Патрик
Дарро
- ЛРАктриса
Лиана
Райт-Марк
- ДВСценарист
Джоэль
Вич
- МТПродюсер
Марк
Тодд Брунер
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ПКАктёр дубляжа
Пётр
Коврижных
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АПАктриса дубляжа
Анастасия
Портная
- ДВХудожник
Джеремайя
Венуту
- МБХудожник
Майкл
Бевинс
- ЗПМонтажёр
Зак
Пассеро
- ДККомпозитор
Джо
Крэймер