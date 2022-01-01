Не дыши: Начало
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Не дыши: Начало

Не дыши: Начало (фильм, 2022) смотреть онлайн

5.22022, Old Man
Триллеры93 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Стивен Лэнг в триллере о заблудившемся в лесу молодом человеке, который пытается найти убежище в доме сурового старика. В неприглядной хижине посреди леса просыпается пожилой мужчина. Он одинок и живет с собакой, которая снова куда-то убежала. Раздается стук в дверь: на пороге — Джо, вежливый парень, утверждающий, что он наткнулся на его дом случайно, заплутав по дороге. Не выпуская из рук дробовик, старик пускает незваного гостя к себе. Это знакомство не закончится мирно — наблюдать за отношениями героев можно, если смотреть фильм 2022 года «Не дыши.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не дыши: Начало»

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