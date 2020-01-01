Не читайте это в самолете (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Вдохновляющая драмеди о приключениях писательницы, которая путешествует автостопом, чтобы рассказать миру о своей книге. Джованна Фей готовится к пресс-туру в поддержку своего третьего романа, получившего название «Не читайте это в самолете». Две предыдущие книги писательницы были тепло приняты критиками, но не снискали большой известности. Джованна надеется, что новинку ждет более масштабный успех, но как только она прилетает в первый город на презентацию, выясняется, что издательство обанкротилось. Писательница не отчаивается и решает продолжить книжный тур самостоятельно, на свои скромные деньги. Так начинается полное курьезов путешествие автостопом по Европе, присоединиться к которому можно, если смотреть фильм «Не читайте это в самолете» (2020) онлайн на Wink.



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