Не читайте это в самолете (фильм, 2020) смотреть онлайн
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Сюжет
Вдохновляющая драмеди о приключениях писательницы, которая путешествует автостопом, чтобы рассказать миру о своей книге. Джованна Фей готовится к пресс-туру в поддержку своего третьего романа, получившего название «Не читайте это в самолете». Две предыдущие книги писательницы были тепло приняты критиками, но не снискали большой известности. Джованна надеется, что новинку ждет более масштабный успех, но как только она прилетает в первый город на презентацию, выясняется, что издательство обанкротилось. Писательница не отчаивается и решает продолжить книжный тур самостоятельно, на свои скромные деньги. Так начинается полное курьезов путешествие автостопом по Европе, присоединиться к которому можно, если смотреть фильм «Не читайте это в самолете» (2020) онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- СМРежиссёр
Стюарт
Макбрэтни
- СДАктриса
Софи
Десмаре
- ВфАктёр
Виктор
фон Ширах
- ДТАктёр
Доминик
Тома
- СДАктриса
Сузанна
Деккер
- НБАктёр
Николас
Бравос
- АГАктёр
Аллен
Гарднер
- КТАктёр
Карим
Теилгаард
- ХШАктриса
Хильдегард
Шредтер
- СМСценарист
Стюарт
Макбрэтни
- СМПродюсер
Стюарт
Макбрэтни
- ИОПродюсер
Ивэн
Олман
- СММонтажёр
Стюарт
Макбрэтни
- СМКомпозитор
Стюарт
Макбрэтни