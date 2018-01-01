Не бери в голову (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Nevermind
Комедии, Драмы115 мин18+
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Сюжет
Жизнь пяти людей переворачивается с ног на голову, когда все они оказываются в парадоксальных ситуациях. Свидетель одного эпизода становится главным героем следующего. Пять историй, связанных красной нитью безумия, приводят героев к необходимости делать неожиданный выбор.
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Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЭПРежиссёр
Эрос
Пульелли
- ПСАктёр
Паоло
Сассанелли
- АСАктёр
Андреа
Сарторетти
- ДМАктриса
Джулия
Микелини
- МПАктёр
Массимо
Поджо
- АМАктёр
Альберто
Молинари
- ГБАктёр
Гуальтьеро
Бурци
- РСАктёр
Ренато
Скарпа
- ПЭАктриса
Пиа
Энглберс
- АЭАктриса
Аврора
Эрги
- ДГАктёр
Джанлука
Гобби
- ДДСценарист
Джулия
Джанни
- ЭПСценарист
Эрос
Пульелли
- РМПродюсер
Риккардо
Манчини
- МСХудожница
Моника
Селеста
- ЭПКомпозитор
Эрос
Пульелли