Не бери в голову (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Жизнь пяти людей переворачивается с ног на голову, когда все они оказываются в парадоксальных ситуациях. Свидетель одного эпизода становится главным героем следующего. Пять историй, связанных красной нитью безумия, приводят героев к необходимости делать неожиданный выбор.



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