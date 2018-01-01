Не бери в голову
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Не бери в голову

Не бери в голову (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Nevermind
Комедии, Драмы115 мин18+

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Сюжет

Жизнь пяти людей переворачивается с ног на голову, когда все они оказываются в парадоксальных ситуациях. Свидетель одного эпизода становится главным героем следующего. Пять историй, связанных красной нитью безумия, приводят героев к необходимости делать неожиданный выбор.

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Информация

Страна
Италия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не бери в голову»

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