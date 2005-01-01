Натянутая тетива (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В море на барже живут 60-летний мужчина и 16-летняя девушка, которую он взял на воспитание еще ребенком. Она обладает таинственным даром предсказывать судьбу. Мужчина заботится о девушке: одевает, кормит, купает. Он безумно в нее влюблен и уверен, что это чувство взаимно, до свадьбы осталось несколько месяцев. Появление на барже молодого человека, в которого влюбляется девушка, разрушает размеренную жизнь героев.



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