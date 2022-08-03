В консервативном городе Иерусалиме израильский футболист Ами Шошан под давлением босса мафии вынужден объявить себя гомосексуалом в наказание за флирт с девушкой преступника. Потеряв уважение игроков и болельщиков, он неожиданно становится героем гей-сообщества.

