Натурал под прикрытием (фильм, 2014) смотреть онлайн
6.92014, Kicking Out Shoshana
Комедия, Спортивный96 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В консервативном городе Иерусалиме израильский футболист Ами Шошан под давлением босса мафии вынужден объявить себя гомосексуалом в наказание за флирт с девушкой преступника. Потеряв уважение игроков и болельщиков, он неожиданно становится героем гей-сообщества.
СтранаИзраиль
ЖанрКомедия, Спортивный
КачествоFull HD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.3 IMDb