Натурал под прикрытием
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Натурал под прикрытием

Натурал под прикрытием (фильм, 2014) смотреть онлайн

6.92014, Kicking Out Shoshana
Комедия, Спортивный96 мин18+

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О фильме

В консервативном городе Иерусалиме израильский футболист Ами Шошан под давлением босса мафии вынужден объявить себя гомосексуалом в наказание за флирт с девушкой преступника. Потеряв уважение игроков и болельщиков, он неожиданно становится героем гей-сообщества.

Страна
Израиль
Жанр
Комедия, Спортивный
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.3 IMDb