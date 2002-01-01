Настоящий отец (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Беззаконие и произвол царят в деревне, где живет Рудра с женой, 9-летней дочкой и двумя маленькими сыновьями. Здесь правит безжалостный Тхакур. Им подкуплена и полиция, и городские власти. Но когда пьяные сыновья Тхакура насилуют его дочку, Рудра не в силах больше терпеть несправедливость.



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