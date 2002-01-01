Настоящий отец
Wink
Фильмы
Настоящий отец

Настоящий отец (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Pitaah
Боевики, Драмы124 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Беззаконие и произвол царят в деревне, где живет Рудра с женой, 9-летней дочкой и двумя маленькими сыновьями. Здесь правит безжалостный Тхакур. Им подкуплена и полиция, и городские власти. Но когда пьяные сыновья Тхакура насилуют его дочку, Рудра не в силах больше терпеть несправедливость.

Настоящий отец смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Индия
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

6.4 IMDb