Настоящий отец (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Pitaah
Боевики, Драмы124 мин18+
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Сюжет
Беззаконие и произвол царят в деревне, где живет Рудра с женой, 9-летней дочкой и двумя маленькими сыновьями. Здесь правит безжалостный Тхакур. Им подкуплена и полиция, и городские власти. Но когда пьяные сыновья Тхакура насилуют его дочку, Рудра не в силах больше терпеть несправедливость.
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Информация
Рейтинг
6.4 IMDb
- ММРежиссёр
Махеш
Манджрекар
- СДАктёр
Санджай
Датт
- НДАктриса
Нандита
Дас
- ТХАктриса
Танви
Хегде
- АШАктёр
Анджан
Шривастава
- ССАктёр
Сачин
Суварна
- ВКАктёр
Винит
Кумар Сингх
- ТСценарист
Теджа
- ММСценарист
Махеш
Манджрекар
- КССценарист
К.К.
Сингх
- РШСценарист
Рави
Шанкар Джайсвал
- НЧХудожник
Нитин
Чандракант Десай
- АРКомпозитор
Ананд
Радж Ананд
- РРКомпозитор
Рахул
Ранаде