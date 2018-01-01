Wink
Детям
Настоящая сказка
Актёры и съёмочная группа фильма «Настоящая сказка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Настоящая сказка»

Режиссёры

Лариса Канивченко

Режиссёр

Актёры

Игорь Чупин

Актёрбелый бобр / птицы на презентации
Анна Евстигнеева

Актрисабелочка
Мария Савостьянова

Актрисамама белочки / братья бобра
Сергей Касаткин

Актёрстарый бобр / отец бобра / отец белочки

Сценаристы

Лариса Канивченко

Сценарист

Продюсеры

Сергей Зернов

Продюсер

Художники

Лариса Канивченко

Художница
С. Илясова

Художница

Композиторы

Роман Молявко

Композитор
Филипп Черняев

Композитор