Наследник
Wink
Фильмы
Наследник
7.92021, Not to Forget
Драма80 мин18+

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Наследник (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Самоуверенный воришка приговорен заботиться о бабушке с деменцией. Драма о взрослении потерянного миллениала.

Мелкий мошенник Крис привык, что обычно преступления сходят ему с рук. Но во время очередного ограбления парня ловят полицейские, и суд приговаривает виновного к домашнему аресту в деревенской глуши. Крис приезжает в семейное поместье, где вынужден ухаживать за бабушкой, страдающей болезнью Альцгеймера. Вдали от шумного мегаполиса и привычной рутины подростку предстоит переосмыслить отношение к жизни и понять, что для него представляет главную ценность. Неужели Крис способен измениться?

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Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.1 IMDb