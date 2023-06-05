Наследник (фильм, 2021) смотреть онлайн

Самоуверенный воришка приговорен заботиться о бабушке с деменцией. Драма о взрослении потерянного миллениала.



Мелкий мошенник Крис привык, что обычно преступления сходят ему с рук. Но во время очередного ограбления парня ловят полицейские, и суд приговаривает виновного к домашнему аресту в деревенской глуши. Крис приезжает в семейное поместье, где вынужден ухаживать за бабушкой, страдающей болезнью Альцгеймера. Вдали от шумного мегаполиса и привычной рутины подростку предстоит переосмыслить отношение к жизни и понять, что для него представляет главную ценность. Неужели Крис способен измениться?



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