Наследие (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Кто знает, какие откровения и в какой момент готовит нам жизнь? Драма с дыханием зимы о духовной трансформации деревенского подростка.
Руслан живет в поселке в далекой провинции, тусуется с друзьями �по домам и квартирам, ездит на местные дискотеки клеить девчонок. Однажды по воле случая он знакомится со стариком Тихоном, который вскоре умирает. Местные считают его колдуном, и сельский священник отказывается отпевать старца. Но Руслан пообещал организовать панихиду, так что решает провести ее сам. Тем временем жизнь не стоит на месте: компания друзей отправляется на дискотеку, где парень встречает девушку своей мечты... Чем обернется для Руслана просьба почти незнакомого старика?
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Информация
Рейтинг
- РМРежиссёр
Роман
Михайлов
- ОЧАктёр
Олег
Чугунов
- Актёр
Фёдор
Лавров
- Актёр
Евгений
Ткачук
- ИИАктёр
Иван
Ивашов
- Актёр
Виталий
Коваленко
- Актриса
Мария
Мацель
- ЧГАктёр
Чингиз
Гараев
- ДМАктриса
Дарья
Мацель
- МВАктёр
Микита
Воронов
- ПСАктёр
Петр
Ступин
- РМСценарист
Роман
Михайлов
- ЮВПродюсер
Юлия
Витязева
- ВБХудожница
Варя
Бартновская
- АРОператор
Алексей
Родионов
- ПДКомпозитор
Павел
Додонов