Наследие
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Наследие
6.42023, Наследие
Драмы65 мин18+
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Наследие (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Кто знает, какие откровения и в какой момент готовит нам жизнь? Драма с дыханием зимы о духовной трансформации деревенского подростка.

Руслан живет в поселке в далекой провинции, тусуется с друзьями по домам и квартирам, ездит на местные дискотеки клеить девчонок. Однажды по воле случая он знакомится со стариком Тихоном, который вскоре умирает. Местные считают его колдуном, и сельский священник отказывается отпевать старца. Но Руслан пообещал организовать панихиду, так что решает провести ее сам. Тем временем жизнь не стоит на месте: компания друзей отправляется на дискотеку, где парень встречает девушку своей мечты... Чем обернется для Руслана просьба почти незнакомого старика?

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb