Наследие (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Кто знает, какие откровения и в какой момент готовит нам жизнь? Драма с дыханием зимы о духовной трансформации деревенского подростка.



Руслан живет в поселке в далекой провинции, тусуется с друзьями �по домам и квартирам, ездит на местные дискотеки клеить девчонок. Однажды по воле случая он знакомится со стариком Тихоном, который вскоре умирает. Местные считают его колдуном, и сельский священник отказывается отпевать старца. Но Руслан пообещал организовать панихиду, так что решает провести ее сам. Тем временем жизнь не стоит на месте: компания друзей отправляется на дискотеку, где парень встречает девушку своей мечты... Чем обернется для Руслана просьба почти незнакомого старика?



Смотреть фильм «Наследие» в хорошем качестве можно онлайн на платформе Wink.



Наследие смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.