Наслаждайся (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Пятеро подростков сбегают из частного реабилитационного центра, чтобы попасть на музыкальный фестиваль, почувствовать свободу и набраться воспоминаний. Безумная поездка покажет, что у этих малознакомых ребят, каж�дого со своими внутренними демонами, намного больше общего, чем они представляли.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Приключения, Драмы
Рейтинг
4.5 IMDb
- ДУРежиссёр
Джастин
Уорд
- ТДАктёр
Тайлер
ДиКьяра
- ХХАктриса
Хана
Хэйес
- МУАктёр
Матеус
Уорд
- РМАктёр
Рио
Манджини
- ЧЧАктри�са
Челси
Чжан
- Актёр
Джеймс
Моррисон
- МНАктёр
Мэттью
Нардоззи
- ДДАктриса
Дайан
Делано
- БУАктёр
Брайан
Уоллес
- ДУСценарист
Джастин
Уорд
- ДУПродюсер
Джастин
Уорд
- БГПродюсер
Берни
Г�ьюисслер
- МУПродюсер
Матеус
Уорд
- БКОператор
Брайан
Косс
- РМКомпозитор
Рио
Манджини