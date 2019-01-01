Наслаждайся
Wink
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Наслаждайся
7.52019, Relish
Драмы, Приключения97 мин18+

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Наслаждайся (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Пятеро подростков сбегают из частного реабилитационного центра, чтобы попасть на музыкальный фестиваль, почувствовать свободу и набраться воспоминаний. Безумная поездка покажет, что у этих малознакомых ребят, каждого со своими внутренними демонами, намного больше общего, чем они представляли.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Приключения, Драмы

Рейтинг

4.5 IMDb