Наслаждайся (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Пятеро подростков сбегают из частного реабилитационного центра, чтобы попасть на музыкальный фестиваль, почувствовать свободу и набраться воспоминаний. Безумная поездка покажет, что у этих малознакомых ребят, каж�дого со своими внутренними демонами, намного больше общего, чем они представляли.



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