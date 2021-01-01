Наши города (фильм, 2021) смотреть онлайн

Проект о том, как перемены в гражданском сознании повлияли на жизнь в Америке. Лента фиксирует важный сдвиг, когда маленькие инициативы в условиях глобальной беды помогли многим (особенно незащищенным слоям населения) пережить тяжелые времена. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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