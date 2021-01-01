Наши города
Wink
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Наши города
2021, Our Towns
Документальный92 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

Наши города (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Проект о том, как перемены в гражданском сознании повлияли на жизнь в Америке. Лента фиксирует важный сдвиг, когда маленькие инициативы в условиях глобальной беды помогли многим (особенно незащищенным слоям населения) пережить тяжелые времена. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Документальный
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb