Наши дамы
Wink
Фильмы
Наши дамы
6.22019, Our Ladies
Драма, Комедия101 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Наши дамы (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

На дворе середина 90-х. Пять учениц шотландской католической школы едут в Эдинбург, чтобы поучаствовать в музыкальном конкурсе, но для них это в первую очередь возможность вырваться из жестких рамок, знакомиться с парнями, напиваться и в целом почувствовать себя свободными. Сопровождающая девушек сестра Кондрон вряд ли сможет удержать их под контролем.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb