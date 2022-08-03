Наши дамы (фильм, 2019) смотреть онлайн

На дворе середина 90-х. Пять учениц шотландской католической школы едут в Эдинбург, чтобы поучаствовать в музыкальном конкурсе, но для них это в первую очередь возможность вырваться из жестких рамок, знакомиться с парнями, напиваться и в целом почувствовать себя свободными. Сопровождающая девушек сестра Кондрон вряд ли сможет удержать их под контролем.

