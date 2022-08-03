Наши дамы (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
На дворе середина 90-х. Пять учениц шотландской католической школы едут в Эдинбург, чтобы поучаствовать в музыкальном конкурсе, но для них это в первую очередь возможность вырваться из жестких рамок, знакомиться с парнями, напиваться и в целом почувствовать себя свободными. Сопровождающая девушек сестра Кондрон вряд ли сможет удержать их под контролем.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма
КачествоFull HD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Кейтон-Джонс
- Актёр
Росс
Андерсон
- ТААктёр
Тони
Атертон
- ИГАктриса
Ив
Гордон
- КДАктриса
Кейт
Дики
- АФАктриса
Александра
Финни
- КФАктёр
Крис
Фултон
- ДГАктёр
Джек
Гринлис
- ТГАктриса
Таллула
Грив
- ДХАктёр
Дэвид
Хейман
- АХАктёр
Алекс
Хоуп
- Сценарист
Майкл
Кейтон-Джонс
- Продюсер
Майкл
Кейтон-Джонс
- БКПродюсер
Брайан
Коффи
- ЛВПродюсер
Лаура
Видерман
- ДКОператор
Дэнис
Кроссан
- РХКомпозитор
Родди
Харт