Нас не догонят (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Joueurs
Драмы103 мин18+
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Сюжет
Парижская красавица Элла работает официанткой в отцовском ресторане и томится от скуки. Когда к ним устраивается темпераментный Абель, героиня понимает, что теперь ей точно не придется скучать. Он вовлекает девушку в водоворот любовных страстей и знакомит с миром азартных игр и опасностей.
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Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ММРежиссёр
Мари
Монж
- Актёр
Тахар
Рахим
- Актриса
Стэйси
Мартин
- БВАктёр
Брюно
Волкович
- КЛАктёр
Карим
Леклу
- МДАктриса
Мари
Денарно
- ЖКАктёр
Жан-Мишель
Коррейя
- АТАктёр
Анри-Ноэль
Табари
- ДКАктёр
Джонатан
Кузини
- РКАктёр
Роман
Коссовски
- АТАктёр
Алассан
Траоре
- РКСценарист
Ромен
Компин
- ММСценарист
Мари
Монж
- ДППродюсер
Давид
Пьерре
- ВМХудожница
Вирджиния
Монтель
- ФКМонтажёр
Франсуа
Кикере
- НБКомпозитор
Николас
Бекер