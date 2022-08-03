Наруто: Последний фильм
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Наруто: Последний фильм

Наруто: Последний фильм (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The Last: Naruto the Movie
Приключения, Мультфильм107 мин12+

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О фильме

Маленькая Ханаби похищена инопланетным злодеем, который вдобавок хочет уничтожить Землю. Наруто просто обязан спасти младшую сестру Хинаты — девушки, в которую он влюблeн. Но сможет ли легендарный ниндзя победить самого мощного врага, если перед битвой он потеряет свои суперспособности?

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Аниме
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Наруто: Последний фильм»