Наруто: Последний фильм (фильм, 2014) смотреть онлайн

Маленькая Ханаби похищена инопланетным злодеем, который вдобавок хочет уничтожить Землю. Наруто просто обязан спасти младшую сестру Хинаты — девушки, в которую он влюблeн. Но сможет ли легендарный ниндзя победить самого мощного врага, если перед битвой он потеряет свои суперспособности?

