Наруто: Последний фильм (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, The Last: Naruto the Movie
Приключения, Мультфильм107 мин12+
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О фильме
Маленькая Ханаби похищена инопланетным злодеем, который вдобавок хочет уничтожить Землю. Наруто просто обязан спасти младшую сестру Хинаты — девушки, в которую он влюблeн. Но сможет ли легендарный ниндзя победить самого мощного врага, если перед битвой он потеряет свои суперспособности?
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Приключения, Фэнтези, Аниме
КачествоSD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ЦКРежиссёр
Цунэо
Кобаяси
- ДТАктриса
Дзюнко
Такэути
- НМАктриса
Нана
Мидзуки
- ДФАктёр
Дзюн
Фукуяма
- ТНАктриса
Тиэ
Накамура
- СМАктёр
Сётаро
Морикубо
- СХАктёр
Сатоси
Хино
- АИАктёр
Акира
Исида
- ХТАктёр
Хидэаки
Тэдзука
- ЮХАктриса
Юрика
Хино
- ТНАктёр
Томомити
Нисимура
- МКСценарист
Масаси
Кисимото
- СУСценарист
Сет
Уолтер
- ДСПродюсер
Джэми
Симона
- АБАктриса дубляжа
Анна
Балицкая
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Симанович
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Каданин
- МБАктриса дубляжа
Мария
Бондаренко
- ВШАктёр дубляжа
Василий
Шумский
- ЯТКомпозитор
Ясухару
Таканаси