Наруто 9: Путь Ниндзя (фильм, 2012) смотреть онлайн

Человек в маске решает завладеть силой девятихвостого, для чего проникает в Коноху, где сталкивается с Наруто и Сакурой. Используя технику «Цукиeми», погружает героев в параллельную реальность, в которой все идеально. Вот только тот ли это мир, который хочет защитить Наруто?

