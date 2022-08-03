Наруто 9: Путь Ниндзя (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.22012, Road to Ninja: Naruto the Movie
Аниме, Приключения105 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Человек в маске решает завладеть силой девятихвостого, для чего проникает в Коноху, где сталкивается с Наруто и Сакурой. Используя технику «Цукиeми», погружает героев в параллельную реальность, в которой все идеально. Вот только тот ли это мир, который хочет защитить Наруто?
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Приключения, Фэнтези, Аниме
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ХДРежиссёр
Хаято
Датэ
- ДТАктриса
Дзюнко
Такэути
- ТНАктриса
Тиэ
Накамура
- ТМАктёр
Тосиюки
Морикава
- ЭСАктриса
Эми
Синохара
- КИАктриса
Кадзуэ
Икура
- ЯМАктёр
Ясунори
Мацумото
- КИАктёр
Кадзухико
Иноуэ
- МЭАктёр
Масаси
Эбара
- ТСАктёр
Тосихико
Сэки
- НСАктёр
Нориаки
Сугияма
- ДТСценарист
Дзюнки
Такэгами
- МКСценарист
Масаси
Кисимото
- АБАктриса дубляжа
Анна
Балицкая
- МБАктриса дубляжа
Мария
Бондаренко
- ОБАктёр дубляжа
Олег
Бондарь
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гуськова
- ЮРАктриса дубляжа
Юлия
Раевская
- СММонтажёр
Сэидзи
Морита
- ЯТКомпозитор
Ясухару
Таканаси