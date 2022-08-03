Наруто 9: Путь Ниндзя (фильм, 2012) смотреть онлайн

Наруто 9: Путь Ниндзя
9.22012, Road to Ninja: Naruto the Movie
Аниме, Приключения105 мин12+

О фильме

Человек в маске решает завладеть силой девятихвостого, для чего проникает в Коноху, где сталкивается с Наруто и Сакурой. Используя технику «Цукиeми», погружает героев в параллельную реальность, в которой все идеально. Вот только тот ли это мир, который хочет защитить Наруто?

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Аниме
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Наруто 9: Путь Ниндзя»