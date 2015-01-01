Народные ремесла Ингушетии
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Народные ремесла Ингушетии

Народные ремесла Ингушетии (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.92015, Народные ремесла Ингушетии
Документальные24 мин12+
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Сюжет

Небольшой экскурс по культуре республики, расположенной в самом центре Северного Кавказа.

Одной из самых запоминающихся черт архитектуры Ингушетии еще с древних времен были башни. Посреди традиционных пейзажей Кавказа здесь стоит почти сказочный городище, украшенный древними башнями, каждая из которых выполняла свою уникальную функцию. Строительство башен сохранилось в культуре до сих пор — в виде миниатюр. Никуда не исчезли и народные костюмы, а также традиционные ингушские танцы, которые этнографы изучали на протяжении XX века.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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