Народные ремесла Ингушетии (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Небольшой экскурс по культуре республики, расположенной в самом центре Северного Кавказа.



Одной из самых запоминающихся черт архитектуры Ингушетии еще с древних времен были башни. Посреди традиционных пейзажей Кавказа здесь стоит почти сказочный городище, украшенный др�евними башнями, каждая из которых выполняла свою уникальную функцию. Строительство башен сохранилось в культуре до сих пор — в виде миниатюр. Никуда не исчезли и народные костюмы, а также традиционные ингушские танцы, которые этнографы изучали на протяжении XX века.



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