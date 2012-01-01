Нарковойна (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.02012, Du zhan
Боевики, Драмы102 мин18+
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Сюжет
Капитан полиции Чжан из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков начинает допрос наркобарона Тимми Чоя. Чтобы избежать смертной казни, Чой обязуется раскрыть информацию о своих партнерах.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДТРежиссёр
Джонни
То
- СХАктёр
Сунь
Хунлэй
- Актёр
Луис
Ку
- ХИАктриса
Хуан
И
- ГЮАктёр
Гао
Юньсян
- УЧАктёр
Уоллес
Чун
- ЛГАктёр
Ли
Гуанцзе
- ГТАктёр
Го
Тао
- ЛЦАктёр
Ли
Цзин
- ЛХАктёр
Ло
Хой-Пан
- ЭЧАктёр
Эдди
Чун
- ВКСценарист
Вай
Ка-Фай
- ЯНСценарист
Яу
Най-Хой
- ДТПродюсер
Джонни
То
- ИЧПродюсер
Илэйн
Чу
- ВКПродюсер
Вай
Ка-Фай
- ВПХудожница
Вон
По-И
- ДММонтажёр
Дэвид
М. Ричардсон
- АЧОператор
Алан
Чэн